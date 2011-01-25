ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году до 4%
13:58, 25 января 2011Финансы
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году замедлится до 4% с 4,5% в 2010 году. Об этом говорится в обновленном квартальном экономическом отчете ЕБРР, опубликованном на сайте банка.
Согласно отчету, банк снизил оценки ВВП Украины в 2010 и 2011 годах, по сравнению с оценками, обнародованными в октябре 2010 года, на 0,5 п.п.
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