Банк «Киев» стал принципиальным членом VISA Int.

ПАО «АКБ «Киев» 24 января 2011 года получил статус принципиального члена международной платежной системы VISA International и получил право самостоятельно проводить все виды карточных операций и расчеты по ним. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на сегодняшний день банк «Киев» выпускает платежные карты Visa Electron, Visa Classic и Visa Gold с чипами, обладающие более высокой степенью безопасности по сравнению с картами с магнитной полосой. Все терминальное оборудование банка переведено на стандарт EMV.

Справка УНИАН. АКБ «Киев» создан в 1993 году.

Активы банка на 1 октября 2010 г. составили 2,776 млрд. грн., обязательства – 2,094 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 4,944 млрд. грн., собственный капитал - 681,327 млн. грн., уставный капитал - 3,568 млрд. грн.

Банк «Киев» по итогам января-сентября 2010 года сократил чистый убыток в 7 раз – до 226 млн. грн.

Банк «Киев» в 2009 году был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,96% акций банка.