Правительство решило доразмеcтить декабрьский выпуск еврооблигаций на 100 млн. долл.

Правительство Украины приняло решение доразместить декабрьский выпуск еврооблигаций 2010 года на 100 млн. долл. США.

Это предусмотрено в постановлении Кабинета министров Украины от 19 января 2011 года, обнародованном на правительственном сайте.

«Осуществить дополнительный выпуск облигаций внешнего государственного займа 2010 года на сумму 100 млн. долларов США согласно Условиям, утвержденным постановлением Кабмина от 15 декабря 2010 №1148, и в пределах предельного объема государственного долга на 2011 год», — говорится в документе.

Обеспечить выполнение этого постановления поручено Министерству финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2010 года, без проведения road-show, были выпущены правительственные еврооблигации на 500 млн. долл. под 6,7% с погашением 21 декабря 2011 года. В соответствующем постановлении Кабмина о выпуске бумаг была предусмотрена сумма 600 млн. долл.