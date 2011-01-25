Янукович и Эрдоган заявляют об амбициозных планах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Турецкой Республики Реджеп ЭРДОГАН заявляют о достигнутых договоренностях, направленных на значительную активизацию торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на совместной пресс-конференции, которая состоялась по результатам переговоров.

«Мы договорились, что на первые пять лет ставим перед собой задачу увеличить товарооборот между нашими странами до уровня 10 млрд. дол.; а на протяжении десяти лет – повысить его еще вдвое, то есть до 20 млрд. дол.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что стороны будут работать над существенным улучшением условий для работы украинских компаний на территории Турции, а также турецких компаний в Украине.

«Мы уделили особое внимание таким отраслям экономики, как энергетика, и договорились о том, что мы будем проводить общую политику и использовать опыт высококвалифицированных специалистов, как на территории Украины, так и в Турции», - также заявил Президент Украины.

Он также отметил заинтересованность сторон в общей политике относительно работы и третьих странах.

«В транспортной отрасли мы согласились с необходимостью создания трансрегиональных транспортных коридоров, которые соединяют Восточную и Северную Европу с Ближним Востоком и Средней Азией», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, премьер Турции Р.ЭРДОГАН отметил, что задачи по увеличению товарооборота между странами должны быть более амбициозными. И, в частности, сказал, что за пять лет товарооборот должен достичь 20 млрд. долл., а за десять лет - уже 40 млрд. долл.

Р.ЭРДОГАН отметил, что его сегодняшний визит в Украину даст новый мощный импульс развитию стратегических отношений между двумя странами.