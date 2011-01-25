Миссия МВФ посетит Украину с 1 по 11 февраля

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину с 1 по 11 февраля текущего года.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА.

«В период с 1 по 11 февраля Украину посетит Миссия МВФ под руководством Таноса АРВАНИТИСА для проведения дискуссий о втором пересмотре выполнения программы в рамках договора stand-by, – говорится в заявлении.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд. долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО новое правительство Николая АЗАРОВА по договоренности с МВФ закрыло действующую кредитную линию и начало сотрудничество с Фондом по новой программе.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Средства могут поступить в Украину после начала проведения пенсионной реформы.