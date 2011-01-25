Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9350-7,9405 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9370/7,9440, к 12:00 сузился спрэд –7,9390/7,9425. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9350/7,9405 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2658/0,2662, к 12:00 цены поднялись до 0,2665/0,2666. К закрытию цены откатились к уровню 0,2664/0,2665. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7699 (-0,0851).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3575/1,3685. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8315/10,8425, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7835/10,7945. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 10,8070/10,8205.