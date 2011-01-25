«Энергорынок» ведет переговоры с «Ощадбанком» о привлечении 1,8 млрд. грн.

Государственное предприятие «Энергорынок» (Киев) намерено привлечь у ОАО «Ощадбанк» кредиты на сумму 1,8 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании о торгах с одним участником, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

В частности, «Энергорынок» планирует открыть в госбанке две возобновляемые кредитные линии сроком на 1 год в размере 500 млн. грн. каждая, а также кредитную линию в размере 800 млн. грн.

Предполагается, что средства будут привлечены под 15% годовых. Стоимость услуг банка составит 75 млн. грн. для каждого (по линиям на 500 млн. грн.) и 120 млн. грн. (для линии на 800 млн. грн).

Справка УНИАН. ГП "Энергорынок" является оператором оптового рынка электроэнергии.