НБУ просит суд отменить решение по регулятивному капиталу банков - АУБ

Национальный банк Украины подал апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда Киева от 7 декабря 2010 года о признании незаконными ряда норм постановления Нацбанка №273 от 9 июня 2010 года, предусматривающих введение повышенных требований к регулятивному капиталу банков.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Ассоциации украинских банков (АУБ).

"Национальный банк Украины подал апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда Киева №2а-12387/10/2670 от 07.12.2010 о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов (п. 2, п. 4 и п. 6) постановления НБУ от 09.06.2010 г. №273", - говорится в сообщении.

При этом АУБ подчеркивает, что планирует продолжать в судебном порядке отстаивать интересы банков по данному делу.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2010 года Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому признаны недействительными пункты 2, 4 и 6 постановления Национального банка Украины № 273.

«Суд принял решение в пользу украинской банковской системы. При этом не допустил ухудшения конкуренции и дискриминации целой группы банков, – прокомментировал УНИАН решение суда президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО. – Установлено, что минимальный регулятивный капитал не может быть нормативом таким, например, как адекватность капитала».

Справка УНИАН. Нацбанк Украины своим постановлением №273 от 6 июля 2010 года обязал банки до 1 января 2012 года увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления № 273, то есть на 16 июля 2010 года.

Ассоциация украинских банков (АУБ) и 10 коммерческих банков подали иск к Нацбанку, требуя отмены этого постановления как нарушающего права средних и малых банков.

В частности, АУБ совместно с группой коммерческих банков подготовили и подали в Окружной административный суд Киева исковое заявление о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов вышеупомянутого постановления НБУ.

В конце октября первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ заявил, что НБУ будет отстаивать свою позицию по поводу требования об увеличении минимального уровня регулятивного капитала. Основной мотивацией такого решения он назвал стабильность банковской системы.