Налоговые льготы не будут стимулировать малый бизнес для их получения – эксперт

Введение налоговых льгот не будет стимулировать малый бизнес для их получения.

Такое мнение высказал партнёр ЮК «Ващенко, Бугай и Партнёры» Владимир ВАЩЕНКО.

Эксперт напомнил, что до 1 января 2016 года некоторые предприниматели смогут воспользоваться «налоговой льготой» (0% - налог с прибыли предприятий), в частности, создав юридическое лицо после 1 апреля 2011 года. Однако для получения указанной льготы предприятию необходимо соответствовать определенным требованиям: доходы каждого отчетного налогового периода нарастающим итогом с начала года не должны превышать 3 млн. грн.; зарплата работников за каждый месяц должна составлять не менее двух минимальных зарплат.

По словам В.ВАЩЕНКО, несмотря на то, что создание юрлица под ключ (типичного ООО с одним или двумя участниками) не очень затратный процесс (цены на рынке начинаются от 1000 грн., а сроки - от 1 недели), частные предприниматели вовсе «не ринутся массово перерегистрироваться». Он считает, что ни психологически, ни финансово большинство из них не готово создавать собственные предприятия. «Так, для любого юрлица потребуется ведение бухгалтерского и налогового учёта (заработная плата бухгалтера в штате или оплата услуг привлечённого специалиста). Кроме того, налоги всё равно придется платить больше: единый налог или налог на прибыль плюс НДС, – для юрлиц, подоходный налог плюс единый социальный взнос – при любых выплатах директору, бухгалтеру и наёмным работникам», - комментирует В.ВАЩЕНКО.

Он уверен, что «упрощенцы» - чуждый государственной фискальной машине класс. Поэтому упрощённая система в существующем виде – явление временное, и надо готовиться к её существенным изменениям возможно уже с 1 января 2012 года, а в дальнейшем и к полной ликвидации.