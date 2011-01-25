Банковские депозиты населения в Польше в 2010 году выросли на 10%

Граждане Польши в 2010 году увеличили объем депозитов в банках на 9,8% - до 421,1 млрд. злотых (около 150 млрд. долл. США).

По данным Национального банка Польши, которыми располагает УНИАН, задолженность поляков перед банками в прошлом году выросла на 13,9% - до 479,3 млрд. злотых.

В прошлом году увеличились также депозиты коммерческих компаний - на 9,9% до 181,2 млрд. злотых, а их долги сократились на 0,3% - до 219,1 млрд. злотых.

Эксперты, слова которых цитируются на официальном веб-сайте польского Нацбанка, объясняют уменьшение кредитного портфеля коммерческих организаций их низкой инвестиционной активностью.

«Не помогло даже смягчение банками кредитной политики и снижение процентных ставок», - отмечают аналитики.

По данным Нацбанка Польши, в прошлом году больше всего увеличили свой долг органы местного самоуправления – почти на 40% до 40 млрд. злотых, в то время как их сбережения снизились на 2,3% - до 21,3 млрд. злотых.

Денежная масса (M3) в Польше в 2010 году выросла на 8,6% - до 782,3 млрд. злотых, а наличность (вне касс банков) - на 3,3% до 92,7 млрд. злотых.

Справка УНИАН. По данным Международного валютного фонда, ВВП 38-миллионой Польши в прошлом году составил 440 млрд. долларов.

Доходы польского бюджета 2010 года были запланированы на уровне около 90 млрд. долларов при расходах почти 110 млрд.

(1 долл. = 2,8558 злот.).