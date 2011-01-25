Переговоры о ЗСТ с Турцией помогут Украине в подготовке соглашения с ЕС - Азаров

Переговоры по налаживанию свободной торговли с Турцией помогут Украине при подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром Турции Реджепом ЭРДОГАНОМ.

«Мы сейчас ведем достаточно непростые переговоры с Европейским Союзом. И конечно, одновременное проведение переговоров с Турцией нам поможет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он выразил надежду, что переговорный процесс о свободной торговле с Турцией будет проходить конструктивно.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

11 января 2011 г. комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ заявил, что Брюссель надеется, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом будут завершены до лета текущего года.