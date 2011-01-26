Евро укрепляется на фоне заявлений президента США

Доллар по итогам торгов вторника, 25 января, подешевел по отношению к евро на фоне предложения американского президента Барака Обамы на пять лет "заморозить" расходы федерального бюджета страны, а также на видимых признаках улучшения экономической ситуации в Европе.

Так, евро по итогам торгов вырос до 1,3682 доллара за евро против 1,3645 доллара за евро днем ранее.

Американская валюта также сократилась в цене по отношению к иене - до 82,25 иены за доллар против 82,49 иены за доллар в понедельник, передает Bloomberg.

Напомним, Барак Обама подтвердил озвученное ранее намерение уже с 2011 года заморозить внутренние государственные расходы на пятилетний срок. Эта мера, по словам американского президента, поможет снизить дефицит бюджета более чем на 400 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет и сократить некоторые статьи бюджетных расходов "до самого низкого уровня со времен президентства Дуайта Эйзенхауэра".