В Украине задолженность по зарплате в 2010 году сократилась на 17%

В Украине задолженность по зарплате в декабре 2010 г. сократилась на 9,2%, в целом за 2010 г. – на 17,3%, и на 1 января 2011 г. составила 1,218 млрд. грн.

Как сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины, данные приведены без учета наемных работников на статистически малых предприятиях и у физлиц - предпринимателей.

На 1 января 2011 года самый высокий уровень задолженности среди регионов Украины зафиксирован в Донецкой (233,46 млн. грн., в январе-декабре 2010 года задолженность по области сократилась на 12,3%, в декабре 2010 года – на 7,9%), Харьковской (127,866 млн. грн., в 2010 году рост на 7%, в декабре 2010 года – сокращение на 10,9%), Луганской областях (110,079 млн. грн., в 2010 году сокращение на 16,9%, в декабре 2010 года – на 5,5%), а также в Киеве (114,361 млн. грн., в 2010 году сокращение на 8,5%, в декабре 2010 года – на 13%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в прошлом году зафиксирован в трех областях Украины, а также в Севастополе. Сокращение задолженности наблюдалось в 21 области, городе Киеве и Автономной Республике Крым.

Самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 января т.г. зафиксирован в Черновицкой – 3,152 млн. грн. (в январе-декабре 2010 года задолженность сократилась на 44,8%, в декабре 2010 года – на 19,6%), Ивано-Франковской – 8,006 млн. грн. (задолженность сократилась в 2010 году на 13,1%, в декабре 2010 года – на 6,6%), а также в Севастополе – 8,26 млн. грн. (в 2010 году задолженность выросла на 3%, в декабре 2010 года – сократилась на 28,2%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.