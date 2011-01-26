Кабмин подготовил перечень инвестпроектов для реализации до 2014 года
Кабинет министров Украины подготовил перечень инвестиционных проектов по разным отраслям для реализации до 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.
В частности, он отметил, что в перечень вошло 125 стратегически важных отраслевых и региональных инвестпроектов общей стоимостью около 200 млрд. грн.
Он подчеркнул, что 714 инвестпроектов будут реализованы по приоритетным направлениям социально-экономического развития на общую сумму около 900 млрд. грн.
А.АЗАРОВ сообщил, что для реализации этих проектов будут привлекаться средства мировых, европейских и российских финансовых организаций и частных инвесторов. Правительство будет поддерживать региональные проекты, которые будут касаться разработки нефтегазовых месторождений, что даст возможность в перспективе выйти на добычу 10,3 млрд. кубометров природного газа и увеличит поступления в бюджет до миллиарда гривень в год; налаживания серийного производства самолетов Ан-140 и Ан-148, разработки турбореактивного двухконтурного двигателя АИ-222-28. Также будет оказана поддержка проектам в сфере сельхозмашиностроения, в частности, по техническому переоснащению тракторного производства на «Южмаше», строительству комплексов по переработке и хранению сельхозпродукции.
По словам Н.АЗАРОВА, будет оказана поддержка проектам в металлургической отрасли по производству стали и проката, в частности, на «Запорожстали» и Донецком металлургическом заводе. Реализация этих проектов существенно снизит себестоимость проката, отметил премьер.
Он также сообщил, что будет оказана поддержка проектам в области высоких технологий, в частности, по производству спутниковой навигационной аппаратуры для пользователей системой «ГЛОНАСС» в Харьковском институте радиотехнических измерений.