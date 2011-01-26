Межбанк: торги по доллару открылись котировками - 7,9360/7,9410 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9360/7,9410 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг» , цены на российскую валюту поднялись – 0,2662/66, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8640/10,8735. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3690/92 (вторник — 1,3641/43).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9400/7,9500.