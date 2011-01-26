Азаров: правительство в полном объеме обеспечивает необходимые выплаты из госбюджета

Правительство в полном объеме обеспечивает необходимые выплаты из госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Ассигнования по защищенным выплатам Госказначейство открыло еще 5 января в сумме около 11 млрд. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что полностью перечислены местным бюджетам дотации выравнивания в объеме 1,5 млрд. грн., субвенции по выплатам помощи семьям с детьми – около 2 млрд. грн. Также он отметил, что своевременно выделяются средства для социальной помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Также Н.АЗАРОВ отметил, что в полном объеме выделяются средства по предоставлению субсидий, и на сегодняшний день по упрощенным правилам субсидии назначены около 1,5 млн. семьям.

Он также напомнил, что с 1 января вступило в силу положение, согласно которому льготы по налогу с доходов физических лиц получают люди, которые воспитывают двух и более детей младше 18 лет. «Если общий доход семьи, где работают оба родителя, не более 3,4 тыс. грн., то в их распоряжении остается 280 грн. компенсации, согласно положениям налогового кодекса. Согласитесь – это существенная сумма для бюджета малообеспеченных семей», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.