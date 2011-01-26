На межбанке к 12:00 котировки составили 7,9385/7,9400 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9360/7,9410, к 12:00 сузился спрэд 7,9385/7,9400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2662/66, к 12:00 цены выросли 0,2668/69. В России курс доллар-рубль понизились, и к 12:00 установился на уровне 29,7356 (-0,0343).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3690/92, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,8640/10,8735, к 12:00 цены ушли вверх 10,8840/10,8920.