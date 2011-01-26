Нормы закона о защите персональных данных создают "среду для коррупции" - эксперт

Отдельные нормы закона о защите персональных данных создают "среду для коррупции".

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции в УНИАН высказал президент Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ) Валентин КАЛАШНИК, комментируя нормы закона, вступившего в силу с 1 января 2011 года.

По его словам, неточности в законе о защите персональных данных могут позволить контролирующим органам беспрепятственно проверять предпринимателей, основываясь на их нарушения данного закона. «На этом фоне предоставление права контролирующим органам беспрепятственно входить в помещение, где, по его мнению, обрабатываются персональные данные, практически создает шикарную среду для коррупции», - отметил угрозы закона В.КАЛАШНИК.

Помимо этого, по словам юридического советника президента УАДМ Дмитрия ЙОВДИЯ, предпринимателей волнует вопрос регистрации баз персональных данных. Поскольку закон четко не определяет, какие именно данные в базах данных необходимо регистрировать в госорганах. «По оценкам экспертов, такой реестр может насчитывать 3-4 млн. позиций по базам персональных данных», - отмечает он. Это большие расход для предпринимателей, поскольку, как прописано в законе, расходы на формирование баз данных также может быть возложено и на предпринимателей.

В законе также есть требование осуществлять письменное информирование лица о включении в базу персональных данных личных данных. Такая норма тянет за собой значительные расходы для предпринимателя, подчеркнул Д.ЙОВДИЙ.

По мнению заместителя директора юридического департамента Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Василия ТЕЛИЦКОГО, в законе необходимо четко определить понятийный аппарат, в частности, определить важные персональные данные. Также, говорит он, необходимо определиться с тем, что будет регистрировать уполномоченный государственный орган, который сегодня уже создан. «Будет ли он регистрировать сами базы, или он будет регистрировать собственников персональных данных?» - отмечает В.ТЕЛИЦКИЙ.

Главный юрисконсульт Ассоциации украинских банков (АУБ) Александра МАТВИЙЧУК отметила, что ассоциация в свое время обращалась к Президенту с просьбой ветировать закон о ЗПД, учитывая то, что он противоречит ряду международных стандартов и несет ряд угроз для украинской экономики. «Во всем Европейском Союзе персональные данные делятся на общие и «уязвимые», и защите подлежат именно «уязвимые» персональные данные», - отметила она. Также АУБ обращала внимание на нечеткость норм, которые предусматривают процесс удаления персональных данных.

Юрист ВОО «Край» Владимир РОТАЕНКО также обратил внимание на то, что закон не имеет четко определенного механизма распространения журналистами персональных данных. «В законе сужен перечень лиц, которые подпадают под категорию информации с ограниченным доступом…» - отметил он.

По его словам, предприниматели предлагают расширить данный перечень лиц, в частности, включить в него благотворительные фонды, партии и т.д. Также необходимо более четко прописать в законе отношения между уполномоченным органом и предпринимателями.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О защите персональных данных". Закон Украины «О защите персональных данных» вступил в силу 1 января 2011 года, кроме статьи 3, которая вступила в силу со дня его опубликования.

Законом регулируются отношения, связанные с защитой персональных данных во время их обработки.

По закону, объектами защиты являются персональные данные, которые обрабатываются в базах персональных данных. Персональные данные, кроме обезличенных персональных данных, по режиму доступа являются информацией с ограниченным доступом. Законом может быть запрещено отнесение персональных данных определенных категорий граждан или их исчерпывающего перечня к информации с ограниченным доступом.

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