Азаров примет участие во встрече премьер-министров стран Вышеградской четверки

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 15 февраля посетит Словакию для участия во встрече премьер-министров стран Вышеградской четверки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании пресс-клуба в МИД Украины посол Словацкой Республики в Украине Павол ГАМЖИК.

По его словам, встреча состоится в 20-ю годовщину основания Вышеградской четверки.

П.ГАМЖИК также сообщил о подготовке визита в Словакию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который запланирован на июнь.

Кроме того, 3 февраля Словакию посетит вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО. Он намерен ознакомиться с опытом проведения пенсионной реформы в Словакии.