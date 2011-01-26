Азаров примет участие во встрече премьер-министров стран Вышеградской четверки
14:53, 26 января 2011Финансы
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 15 февраля посетит Словакию для участия во встрече премьер-министров стран Вышеградской четверки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании пресс-клуба в МИД Украины посол Словацкой Республики в Украине Павол ГАМЖИК.
По его словам, встреча состоится в 20-ю годовщину основания Вышеградской четверки.
П.ГАМЖИК также сообщил о подготовке визита в Словакию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который запланирован на июнь.
Кроме того, 3 февраля Словакию посетит вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО. Он намерен ознакомиться с опытом проведения пенсионной реформы в Словакии.
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