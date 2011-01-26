Банк «Хрещатик» в 2010 году увеличил чистый убыток в 2,4 раза

Чистый убыток ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» в 2010 году составил 209,409 млн. грн., что в 2,4 раза больше по сравнению с показателем 2009 года.

Об этом говорится в отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» (№14 от 26 января т.г.).

Активы банка с начала прошлого года увеличились на 10% и на 1 января 2011 г. составили 7,066 млрд. грн., обязательства – на 12,6% – до 6,496 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 5,6% – до 4,309 млрд. грн., собственный капитал – уменьшился на 13% – до 569,885 млн. грн.

Размер уставного капитала банка в 2010 году вырос на 18% и составляет 728,861 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 января 2011 года акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,3522%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,5251%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 24,9796%.