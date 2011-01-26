«VAB Банк» в 2010 году увеличил чистый убыток в 2 раза

ПАО «VAB Банк» в 2010 году увеличило чистый убыток в 2 раза, по сравнению с 2009 годом, – до 621,347 млн. грн.

Об этом сказано в квартальном отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» №14 от 26 января 2011 года.

Согласно отчету, с начала года активы банка сократились на 9% и на 1 января 2011 года составили 6,662 млрд. грн., обязательства – на 3%, до 6,382 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 11%, до 5,473 млрд. грн., собственный капитал – на 62%, до 279,776 млн. грн.

Уставный капитал банка в 2010 году вырос на 29% и составляет 698,619 млн. грн.

Справка УНИАН. «VAB Банк» на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

Крупнейшими акционерами банка на 1 января 2011 года являлись: TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды) (прямое участие – 71,2586%), ООО «Бауман-Трейд» (Киев) (прямое участие – 16,0849%), Сергей МАКСИМОВ (прямое участие – 11,2304%, опосредованное – 16,2573%) и Людмила МАКСИМОВА (прямое участие – 0,0421%, опосредованное – 11,2304%).