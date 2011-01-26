Доллар на межбанке продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9360/7,9410, к 12:00 сузился спрэд – 7,9385/7,9400. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9330/7,9380 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг» , на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9360/7,9410, к 12:00 сузился спрэд – 7,9385/7,9400. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9330/7,9380.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2662/0,2666, к 12:00 цены выросли до 0,2668/0,2669. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7568 (-0,0131).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3660/1,3720. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8640/10,8735, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8840/10,8920. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,8700/10,8830.