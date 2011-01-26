Костенко предлагает использовать «киотские» средства лишь на энергосбережение

Украинская народная партия призывает Верховную Раду принять законопроект, который обязывает правительство использовать «экологические» средства, прежде всего полученные в рамках Киотского протокола, на внедрение энергосберегающих технологий и развитие альтернативной энергетики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, председатель УНП Юрий КОСТЕНКО, комментируя официальное разъяснение Минприроды и Национального агентства экологических инвестиций о том, что 290 млн. евро, полученные от Японии за продажу «парниковых» квот, в 2009 году не попали на счета этих ведомств.

По словам Ю.КОСТЕНКО, «порядок использования средств, полученных от продажи квот по Киотскому протоколу, должен быть прописан в соответствующем законе, чтобы сделать невозможным их проедание или хищение». По мнению политика, «такой законопроект соответствовал бы обязательствам Украины тратить «киотские» средства на внедрение энергосберегающих технологий». «Если не будет прекращена практика неконтролируемого расходования средств в пределах продажи «лишних» квот в рамках Киотского протокола, Украина рискует их потерять», - считает лидер УНП.

По его мнению, «если Украина будет использовать «экологические» средства по прямому назначению, уже через несколько лет будут запущены промышленные объемы производства энергии из возобновляемых источников - как, ветер, вода, солнце, биоресурсы, - что позволит сократить выбросы парниковых газов и обеспечить значительную часть собственной экономики за счет дешевой возобновляемой энергетики».