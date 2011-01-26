«Платинум Банк» в 2010 году увеличил прибыль в 12 раз

ПАО «Платинум Банк» (Киев) в 2010 году увеличило прибыль в 12 раз по сравнению с 2009 годом – до 9,409 млн. грн.

Об этом сказано в отчете банка, размещенном в газете «Голос Украины» №14 от 26 января 2011 г.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период увеличились на 34% и на 1 января 2011 года составили 1,631 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 20%, до 1,216 млрд. грн., обязательства – на 47%, до 1,259 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 380,567 млн. грн., собственный капитал увеличился на 3% – до 372,097 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Платинум Банк» (до марта 2009 года – ЗАО «Международный ипотечный банк») зарегистрировано 10 января 2005 года.

Единственным акционером банка на сегодня выступает PT Platinum Publik Ltd (Кипр).