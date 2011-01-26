«Брокбизнесбанк» в 2010 году утроил прибыль

«Брокбизнесбанк» (Киев) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличил прибыль в 3 раза – до 52,807 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 26 января 2011 года.

Активы банка сократились на 2% и на 1 января 2011 года составили 15,826 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 10% – до 12,482 млрд. грн., обязательства уменьшились на 3% – до 13,459 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период увеличился на 1% – до 1,982 млрд. грн., собственный капитал вырос на 2% – до 2,367 млрд. грн.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» (Киев) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка являются Сергей БУРЯК, прямое участие – 48,6007%, опосредованное – 46,9798%, Александр БУРЯК, прямое участие – 46,9798%, опосредованное – 48,6007%.