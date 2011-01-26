«Дойче Банк ДБУ» в 2010 году увеличило убыток в 4 раза

ОАО «Дойче Банк ДБУ» (Киев) в 2010 году увеличил убыток в 4 раза по сравнению с 2009 годом – до 28,950 млн. грн.

Об этом говорится в отчете банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 26 января 2011 года.

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период увеличились на 5% – до 235,055 млн. грн., обязательства – в 17 раз, до 42,001 млн. грн. Уставный капитал на протяжении года оставался на уровне 228,666 млн. грн., собственный капитал сократился на 13% – до 193,054 млн. грн.

Кредиты и задолженность клиентов на начало 2011 года составили 15 млн. грн. (в 2009 году банк кредитных операций не осуществлял).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 25 июня 2009 года зарегистрировал ОАО "Дойче Банк ДБУ" – дочернюю компанию Deutsche Bank (Германия). Банковская лицензия была выдана банку в сентябре 2009 года.