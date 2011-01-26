Украина намерена стать участником Евразийского банка развития
Украина намерена стать участником Евразийского банка развития (ЕАБР), чтобы иметь возможность пользоваться услугами этой финансовой организации.
Об этом УНИАН сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.
По его словам, для того чтобы стать участником банка, Украине необходимо уплатить взнос в размере 15 млн. долл. «Мы хотим стать участниками Евразийского банка развития. Нам необходимо сделать взнос, и мы станем ассоциированными членами банка и будем пользоваться теми услугами, которые банк оказывает», – сказал В.КОПЫЛОВ.
Справка УНИАН. Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank, EDB) – международная финансовая организация, созданная в 2006 году Российской Федерацией и Казахстаном. Позже участниками ЕАБР стали Армения, Таджикистан и Беларусь. Штаб-квартира ЕАБР находится в Алматы (Казахстан). В 2006 году банк открыл представительства в Москве и Астане. В 2007 году открылся филиал в Санкт-Петербурге, в 2009 г. – представительство в Душанбе, в 2010 г. – представительство в Ереване.
ЕАБР является наблюдателем в Евразийском экономическом содружестве (ЕврАзЭС). В его управлении находится Антикризисный центр ЕврАзЭС.
Управление ЕАБР осуществляют совет банка, состоящий из одного представителя от каждой страны-участиника и его заместителя, правления банка, которое с 2006 года возглавляет Игорь ФИНОГЕНОВ.
ЕАБР осуществляет кредитование проектов по модернизации электроэнергетической, транспортной, коммуникационной и агропромышленной инфраструктуры с целью интенсификации товарооборота и экономического сотрудничества между государствами-участниками, а также направленных на увеличение выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью в обрабатывающих отраслях экономики.
Банк предоставляет финансирование в том случае, если выполняются инвестиционные проекты, реализуемые банком, соответствуют его миссии и стратегической цели, а также облегчают решение задач, поставленных перед банком. ЕАБР, среди прочего, финансирует инвестиционные проекты в тех случаях, когда средства не могут быть получены на рынке на подходящих условиях. Проекты финансируются в соответствии с основными принципами международной банковской практики.
Инвестиционные механизмы, используемые банком в соответствии с международной банковской практикой и специальными требованиями проекта, включают, в частности, инвестиционные кредиты, предоставляемые на условиях срочности, платности, погашения и обеспечения; участие в уставном капитале организаций в течение срока реализации инвестиционного проекта; смешанное проектное финансирование в сочетании с инструментами долевого и долгового финансирования; выпуск гарантий и аккредитивов; финансовый и операционный лизинг; услуги финансового консультанта.