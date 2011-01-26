Украина намерена стать участником Евразийского банка развития (ЕАБР), чтобы иметь возможность пользоваться услугами этой финансовой организации.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

По его словам, для того чтобы стать участником банка, Украине необходимо уплатить взнос в размере 15 млн. долл. «Мы хотим стать участниками Евразийского банка развития. Нам необходимо сделать взнос, и мы станем ассоциированными членами банка и будем пользоваться теми услугами, которые банк оказывает», – сказал В.КОПЫЛОВ.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank, EDB) – международная финансовая организация, созданная в 2006 году Российской Федерацией и Казахстаном. Позже участниками ЕАБР стали Армения, Таджикистан и Беларусь. Штаб-квартира ЕАБР находится в Алматы (Казахстан). В 2006 году банк открыл представительства в Москве и Астане. В 2007 году открылся филиал в Санкт-Петербурге, в 2009 г. – представительство в Душанбе, в 2010 г. – представительство в Ереване.

ЕАБР является наблюдателем в Евразийском экономическом содружестве (ЕврАзЭС). В его управлении находится Антикризисный центр ЕврАзЭС.

Управление ЕАБР осуществляют совет банка, состоящий из одного представителя от каждой страны-участиника и его заместителя, правления банка, которое с 2006 года возглавляет Игорь ФИНОГЕНОВ.

ЕАБР осуществляет кредитование проектов по модернизации электроэнергетической, транспортной, коммуникационной и агропромышленной инфраструктуры с целью интенсификации товарооборота и экономического сотрудничества между государствами-участниками, а также направленных на увеличение выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью в обрабатывающих отраслях экономики.

Банк предоставляет финансирование в том случае, если выполняются инвестиционные проекты, реализуемые банком, соответствуют его миссии и стратегической цели, а также облегчают решение задач, поставленных перед банком. ЕАБР, среди прочего, финансирует инвестиционные проекты в тех случаях, когда средства не могут быть получены на рынке на подходящих условиях. Проекты финансируются в соответствии с основными принципами международной банковской практики.

Инвестиционные механизмы, используемые банком в соответствии с международной банковской практикой и специальными требованиями проекта, включают, в частности, инвестиционные кредиты, предоставляемые на условиях срочности, платности, погашения и обеспечения; участие в уставном капитале организаций в течение срока реализации инвестиционного проекта; смешанное проектное финансирование в сочетании с инструментами долевого и долгового финансирования; выпуск гарантий и аккредитивов; финансовый и операционный лизинг; услуги финансового консультанта.