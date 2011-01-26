Индекс реальной заработной платы в Украине в 2010 году вырос на 10,2%

Индекс реальной заработной платы в Украине по итогам 2010 года вырос на 10,2%.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

В декабре 2010 года индекс реальной зарплаты вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным показателем 2009 года.

Уровень среднемесячной заработной платы штатных работников в январе-декабре 2010 года составил 2,239 тыс. грн., что на 20% больше по сравнению с январем-декабрем 2009 года.

В среднем заработная плата работников с полной занятостью по Украине в декабре 2010 года составила 2,801 тыс. грн., что на 12,3% больше по сравнению с ноябрем. Заработная плата штатных работников в декабре 2010 года составила 2,629 тыс. грн., что на 11,7% больше по сравнению с ноябрем.

Размер фонда оплаты труда в 2010 году составил 297,142 млрд. грн., в частности в декабре – 28,633 млрд. грн.

В условиях принудительной неполной занятости в прошлом году находились: без сохранения зарплаты - 56,3 тыс. человек, на условиях работы неполного дня (недели) – 498,7 тыс. человек.

Количество наемных работников в декабре 2010 года сократилось на 0,9% по сравнению с ноябрем - до 10,578 млн. человек.