Клюев определил основные задачи реформ на 2011 год

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ определил основные задачи по реформированию промышленности, аграрно-промышленного комплекса и инвестиционной деятельности на 2011 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, по его словам, что касается промышленности, в Украине должна быть обеспечена формализация прав собственности, поскольку существует много имущественных объектов промышленности и других отраслей экономики, например шахта им. Засядько, которые де-факто используются частными компаниями, но на которые до сих пор юридически не оформлены права частной собственности.

Также необходимо создать условия, чтобы государственный бизнес был прибыльным, в противном случае неприбыльные объекты, например шахты, следует приватизировать.

А.КЛЮЕВ подчеркнул необходимость усилить экономию энергоресурсов, сырья и материалов и ограничивать теневое обращение капитала.

По его мнению, необходимо повысить роль наблюдательных советов и улучшить результативность их деятельности, повысить эффективность управления корпоративными правами государства.

В системе АПК, убежден А.КЛЮЕВ, необходимо внедрить новую концепцию развития всего комплекса и продовольственной безопасности, обеспечить бережное отношение к использованию земельных и водных ресурсов. Обеспечить это, по его мнению, возможно лишь путем закрепления права собственности на земельные участки.

“Проблему можно урегулировать и путем установления земельной ренты, когда часть доходов должна принадлежать владельцу земли, определенному Конституцией Украины”, - отметил А.КЛЮЕВ.

Относительно инвестиционной деятельности, по убеждению первого вице-премьера, в каждой области должна быть создана система управления инвестиционными процессами, с охватыванием городов и районов областного значения.

“Наше задание - переориентировать внутренние и мировые потоки инвестиционных ресурсов на развитие украинской экономики. Усиление экономической дипломатии определено Президентом Украины одним из главных направлений внешнеэкономической политики”, - отметил А.КЛЮЕВ.