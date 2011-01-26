Янукович в Давосе встретится с главами других государств и даст интервью мировым СМИ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время своего рабочего визита в Швейцарию 27-28 января примет участие в мероприятиях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, а также проведет ряд двусторонних встреч с главами других государств.

Об этом сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на главу Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА.

Темой нынешнего заседания ВЭФ являются «Общие нормы для новой реальности», и в ходе его работы «предусматривается очертить новые модели взаимодействия, которые смогут способствовать не только преодолению разногласий между центрами многополярной системы мира, но и обеспечению всеобъемлющего роста и инвестиций», говорится в сообщении.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, 27 января Президент Украины примет участие в интерактивной дискуссии, организованной австрийским правительством и Организацией экономического сотрудничества и развития, на тему: «От Австрии до Центральной Азии: инвестиции и тенденции конкурентоспособности на последующее десятилетие». Упомянутое мероприятие, среди прочего, будет посвящено подготовке регионального саммита ВЭФ по вопросам экономического развития стран Восточной Европы и Центральной Азии (Вена, 8-9 июня 2011 г.).

28 января В.ЯНУКОВИЧ выступит в Давосе на Седьмой украинской ланч-конференции «Старт для изменений». Во время этого традиционного мероприятия планируется в неформальной обстановке – с участием Президентов Украины и Польши, ведущих политиков и бизнесменов мира – оценить возможные преимущества от проведения в обеих странах финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В этот же день в рамках ежегодного заседания ВЭФ В.ЯНУКОВИЧ в качестве содокладчика примет участие в специальной интерактивной сессии высокого уровня «Энергетическое будущее Европы». Во время этого мероприятия будут рассматриваться направления гарантирования энергетической безопасности Европы, обеспечения надежного и конкурентоспособного снабжения энергоносителей, геополитические аспекты энергетической политики, а также развитие альтернативной энергетики. Как подчеркнул С.ЛЕВОЧКИН, Президент Украины намерен акцентировать внимание, среди прочего, на важности и актуальности чернобыльской проблематики, надлежащей реализации «чернобыльских проектов», обратив внимание на ряд соответствующих мероприятий, которые состоятся весной этого года в Киеве, в частности - Международная конференция высокого уровня «Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего».

Также С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что площадка Давосского форума будет эффективно использована для проведения двусторонних встреч В.ЯНУКОВИЧА, в частности, с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ, Президентом Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ, Генеральным секретарем ООН ПАН Ги Муном, Президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ.

Планируется также, что Президент Украины даст интервью представителям ведущих мировых СМИ, в частности изданиям «Вашингтон пост» и «Уолл Стрит Джорнал», телекомпании «Би-Би-Си».