Дефицит текущего счета в 2011 году составит 3,7 млрд. долларов – эксперты

В Украине дефицит текущего счета по итогам 2011 года составит 3,7 млрд. долл.

Такой прогноз содержится в обзоре, подготовленном аналитиками ПАО «ИНГ Банк Украина», текстом которого располагает УНИАН.

Также указывается, что предварительная оценка платежного баланса, по данным Национального банка Украины, свидетельствует о том, что дефицит текущего счета по итогам 2010 года составил 2,5 млрд. долл., или 1,9% ВВП, что практически соответствует прогнозу экспертов «ИНГ Банк Украина» на уровне 2,6 млрд. долл.

По мнению экспертов банка, наибольшее влияние на состояние текущего счета в 2010 году оказал негативный баланс внешней торговли товарами.

«Мы ожидаем дальнейшего роста дефицита текущего счета до 3,7 млрд. долл. в 2011 году», – говорится в обзоре банка.

В банке отмечают, что, несмотря на ожидания дальнейшего роста экспорта, более значительные темпы роста импорта на фоне увеличения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса окажут соответствующее влияние на общий баланс текущего счета.