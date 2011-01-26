«ВТБ Банк» в 2010 году сократил убыток в 2 раза

ПАО «ВТБ Банк» (Киев) в 2010 году сократило убыток в 2 раза по сравнению с 2009 годом – до 483,618 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете “Голос Украины” от 26 января 2011 года.

Согласно сообщению, в 2010 году активы банка увеличились на 19% и на 1 января 2011 года составили 33,145 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 16%, до 30,519 млрд. грн., обязательства – на 13%, до 28,801 млрд. грн., уставный капитал – почти в 2 раза, до 5,416 млрд. грн., собственный капитал – почти в 2 раза, до 4,343 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».