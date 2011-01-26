48% крупнейших компаний мира выразили «полную уверенность» в перспективах роста - PwC

По данным 14-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, подготовленного фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC), уверенность топ-менеджеров в будущем экономическом росте практически достигла докризисного уровня после двухлетнего периода глубокой рецессии.

Об этом говорится в сообщении PwC, переданном агентству УНИАН.

Как сообщили в компании, во всемирном опросе участвовал 1 201 руководитель, из которых 48% выразили «полную уверенность» в перспективах роста в ближайшие 12 месяцев.

В PwC отмечают, что указанная выше цифра значительно превышает прошлогодний показатель (31%) и вплотную приблизилась к отметке 50%, зафиксированной в 2008 году еще до начала экономического кризиса.

В целом, по данным компании, определенную уверенность в перспективах роста в следующем году выразили 88% опрошенных руководителей, что на 7% выше, чем в прошлом году. В долгосрочной перспективе свою уверенность в росте на последующие три года подтвердили 94% топ-менеджеров. Прирост этого показателя составил 2 п.п.

Также сообщается, что тенденции к восстановлению уверенности были отмечены по всем континентам, особенно в таких странах, как Индия, Австрия, Колумбия, Перу, Китай, Таиланд и Парагвай, где руководители ведущих компаний с большим оптимизмом смотрят в будущее. Наименьшую уверенность продемонстрировали топ-менеджеры крупнейших предприятий Западной Европы. Исключением из правил стали первые лица немецких компаний, из которых около 80% (что на 20% больше прошлогоднего показателя) выразили твердую уверенность в будущем росте экономической деятельности.

Многие руководители крупнейших компаний мира отметили ключевую роль Китая в стимулировании роста мировой экономики. Первенство Китаю отдали 39% опрошенных, второе место заняли США с показателем 21%, затем Бразилия (19%) и Индия (18%). При этом самыми важными странами-поставщиками продукции и сырья в будущем были признаны Китай, США и Индия. С точки зрения географии развития бизнеса на следующие 12 месяцев 90% руководителей ожидают роста активности своих компаний в Азии, 84% – в странах Латинской Америки, 75% – в Африке, 72% – на Ближнем Востоке и 70% – в странах Восточной Европы. И лишь треть респондентов утверждают, что страна, в которой находится их место работы, имеет высокий потенциал роста.

Возрастающая уверенность руководителей позитивно отразилась на планах по набору персонала. Больше половины (51%) топ-менеджеров по всему миру прогнозируют увеличение числа персонала в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 39% в предыдущем опросе. Особенно оптимистичны в плане создания рабочих мест были руководители ведущих компаний в странах Центральной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Примечательно, что только 16% представителей высшего руководства (на 9% меньше по сравнению с прошлым годом) планируют сокращение штата в следующем году.

Результаты опроса в очередной раз подтвердили влияние рецессии на стратегию развития. Подавляющее большинство (а именно 84%) руководителей крупнейших компаний мира заявили, что за последние два года они изменили корпоративную стратегию, при этом практически каждый третий указал, что данные изменения были кардинальными. Стратегические изменения были вызваны преимущественно нестабильной экономической ситуацией, потребительскими запросами и динамикой развития отраслей экономики после выхода из кризиса. Многие топ-менеджеры выразили готовность изменить стратегии своих компаний по управлению персоналом (83%), рисками (77%), капиталовложениями (76%) и организационной структурой (74%).

Число руководителей, которые планируют сократить затраты в ближайшие 12 месяцев, уменьшилось с 70% в прошлом году до 64%. По словам респондентов, 34% планируют сделки по слиянию или поглощению, из которых половина планирует создать новый стратегический альянс или совместное предприятие, а 31% высказали намерение передать коммерческое направление деятельности на внешний подряд (аутсорсинг). Самыми популярными площадками для проведения сделок по слиянию и поглощению признаны страны Западной Европы, Азии и Северной Америки.

Приблизительно три четверти руководителей крупнейших компаний мира (в прошлом году - 66%) назвали неустойчивость или неопределенность экономического роста потенциальной угрозой их бизнесу. Перспективами экономического развития «крайне обеспокоены» около одной трети опрошенных. Среди прочих общепризнанных угроз бизнесу также назывались государственные меры в ответ на дефицит бюджета (61%), чрезмерное регулирование (60%), колебание курсов валют (54%), нестабильная ситуация на рынках капитала (52%) и протекционизм (40%). Угрозу высокой инфляции упомянули меньше трети респондентов