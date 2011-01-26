Заседание совета по рекапитализации банков состоится в начале февраля – Кротюк

Заседание экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в рекапитализации банков состоится в начале февраля.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир КРОТЮК.

«Заседание экспертного совета должно состоятся где-то в начале февраля», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, на вчерашнем заседании правления Нацбанка было определено задание по возобновлению (совместно с правительством) полноценного и стабильного функционирования банков, рекапитализированных при участии государства, и банка «Надра».

В июне 2009 года Кабинет Министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

На сегодня Минфин является владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составляет 87,72%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%. Все эти банки нуждаются в дополнительной капитализации.

В банке «Надра» 9 февраля 2011 года истекает предельный срок работы временной администрации, который установлен законодательством (два года).

В мае 2010 года были сделаны заявления о возможной совместной докапитализации банка «Надра» при участии государства и владельца международной холдинговой компании Group DF Дмитрия ФИРТАША на паритетных условиях. По результатам проведенного аудита было заявлено, что банк «Надра» нуждается в докапитализации на уровне 8,3-9,5 млрд. грн.

В декабре 2010 года Д.ФИРТАШ заявил, что дальнейшая судьба этого банка будет зависеть от Международного валютного фонда (МВФ) и экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков при Кабинете Министров Украины и от того, будет ли достигнута договоренность и определены условия участия в капитале банка.

Миссия МВФ посетит Украину с 1 по 11 февраля текущего года.