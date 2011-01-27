Одесский мэр просит прокуратуру проверить законность внешнего заимствования-2007

Мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ обратился к прокурору города Анатолию КОВАЛЕНКО с просьбой осуществить «проверку законности внешнего заимствования в городской бюджет Одессы 2007 года».

Об этом сообщили УНИАН в Управлении информации горсовета.

А.КОСТУСЕВ инициировал эту проверку, чтобы убедиться, не имеется ли «в деяниях бывшего городского председателя Эдуарда ГУРВИЦА признаков преступления».

В письме мэра Одессы А.КОСТУСЕВА, в частности, упомянуто, что «на основании решения Одесского горсовета от 5 апреля 2007 года было осуществлено внешнее заимствование в бюджет Одессы и утверждены условия такого заимствования».

В документе также подчеркивается, что «заимствование осуществлялось путем заключения срочного кредитного договора на сумму 50 млн. швейцарских франков, что составляет 218 808 000 грн. по официальному курсу Нацбанка Украины на дату заключения договора с кредитором, которым стал «BNP PARIBAS FINANCE PLC».

«За пользование указанной финансовой услугой Одесский горсовет должен был уплатить «BNP PARIBAS FINANCE PLC» 159 125 000 грн.», - указывается в документе, направленном А.КОСТУСЕВЫМ прокурору города.