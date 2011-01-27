Евро укрепился на фоне ожидания данных из Германии

Евро по итогам торгов в среду, 26 января, вырос по отношению к доллару на фоне ожидания отчета правительства Германии. Он может показать самый быстрый рост потребительских цен в стране за последние два года, что может являться еще одним признаком роста самой крупной экономики еврозоны.

Так, на закрытии торгов в среду евро вырос по отношению к доллару до 1,3691 доллара за евро против 1,3682 доллара за евро в предыдущую торговую сессию.

Доллар вырос в цене по отношению к иене до 82,30 иены за доллар против 82,25 иены за доллар в предыдущую торговую сессию, передает Bloomberg.