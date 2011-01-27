Эксперт: пока нет особых поводов для продажи золота

Пока нет особых поводов для продажи золота, кроме технических моментов.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Как сообщил эксперт, по итогам прошедшей недели цены на золото снизились. Даже выход сильных статистических данных по Китаю не смог изменить настроения, и продажи продолжились. «Нельзя сказать, что снижение носило существенный характер, скорее, оно было символичным», - считает В.СКИДАН.

Эксперт отметил, что после закрытия 3 января на рекордном максимуме выше 1422 долларов за унцию цены на золото снизились, ввиду усиления оптимизма относительно восстановления экономики, которое побудило инвесторов покупать другие активы. Золото считается активом-убежищем во времена экономической неопределенности, потому что оно не так тесно связано с экономическими циклами или промышленным производством, как акции и многие сырьевые товары.

По словам В.СКИДАНА, снижение цен на золото предоставило возможность для покупки этого металла, особенно в связи с тем, что азиатские инвесторы хотят извлечь выгоду из самых низких цен с конца ноября и увеличивают свои активы. Несмотря на то, что большую часть конца 2010 года цены находились вблизи рекордных максимумов, физические покупатели были склонны покупать этот драгоценный металл при снижении.