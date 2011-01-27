Большинство банков уменьшили доходность гривневых вкладов - эксперт

Большинство банков, пересмотревших свои условия, уменьшили доходность гривневых вкладов, хотя незначительное снижение ставок коснулось также депозитов в иностранной валюте.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, вследствие этого средняя ставка по вкладам в национальной валюте за первые три недели 2011 года снизилась на 0,2 процентного пункта, по вкладам в долларах США – на 0,1 пункта, независимо от срока размещения. Понижение ставок по вкладам в евро за указанный период было наименее значительным - на 0,04 пункта - и коснулось только вкладов на срок 6 и 12 месяцев.

Как видим, отмечает Н.СИНЯВСКАЯ, за первые три недели 2011 года на рынке депозитов возобновилась тенденция плавного снижения процентных ставок. «Данная тенденция свидетельствует о том, что стремление банков удешевлять ресурсы для возможности снижения стоимости кредитных продуктов, которое наблюдалось во втором полугодии 2010 года, сохранилось и в новом году. В дальнейшем динамика ставок будет зависеть от стабильности рынка. Возможно также влияние фактора конкуренции в случае резкого увеличения кредитной активности банков», - считает эксперт.