С 1 февраля предприниматели объявят бессрочную акцию

С 1 февраля во всех городах Украины будет объявлена бессрочная акция неповиновения предпринимателей.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сообщил председатель координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса в Украине Игорь ГУРНЯК.

“Почти в каждой области Украины есть постоянные вызовы в милицию представителей Ассамблеи, которые были участниками Майданы. Есть проблемы с нарушениями законодательства при проведении проверок. Более того, часть членов координационного совета Ассамблеи имеет дела в судах и находится в условиях судебного преследования. Некоторые наши члены уже побывали на допросах по 5-6 раз. Кто-то находится в статусе невыездных. Лично я был на допросе на прошлой неделе во Львове. Все проходило в нормальной обстановке. Согласно Конституции Украины, дал ответы на те вопросы, на которые посчитал нужным. Вызывали в качестве свидетеля по поводу перекрытия улицы Институтской”, - отметил он.

По словам И.ГУРНЯКА, предпринимателей вызывают на допросы, чтобы собрать информацию и попытаться зародить в обществе страх.

Председатель совета Ассамблеи отметил, что во время акции будут требовать отменить Налоговый кодекс, отправить в отставку правительство, провести выборы в парламент в 2011 году и не принимать Трудовой кодекс.

“Налоговый кодекс за очень короткий период времени был принят, начал действовать. Но ни бизнес, ни налоговая, ни Пенсионный фонд к этой ситуации не готовы. Фактически мы находимся в условиях своеобразного хаоса”, - сказал И.ГУРНЯК.