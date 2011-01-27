Межбанк: торги по доллару открылись котировками - 7,9355/7,9420 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9355/7,9420 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2670/74, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8350/10,8460. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3654/56 (среда — 1,3690/92).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9380/7,9480.