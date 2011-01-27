НБУ могут разрешить вводить норму по обязательной продаже валютной выручки

Правительство Украины предлагает дать право Национальному банку Украины вводить норму по обязательной продаже экспортной валютной выручки сроком до 6 месяцев в случае возникновения угрозы формирования дефицита платежного баланса.

Соответствующий законопроект размещен для обсуждения на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Правительство и Национальный банк Украины имеют право вводить сроком до 6 месяцев требование относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов и нерезидентов в случае возникновения угрозы формирования дефицита платежного баланса», - говорится в документе.

Требование по обязательной продаже поступлений в иностранной валюте и порядок продажи, говорится в законопроекте, устанавливаются путем принятия соответствующего постановления НБУ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2011 – 2013 годах на отечественную экономику, в частности, на ее валютный рынок, будет оказывать значительное давление необходимость возвращения и обслуживания полученных Украиной внешних кредитов.

«При этих условиях особенное внимание должно уделяться наращиванию собственных золотовалютных резервов», - говорится в записке.

Введение нормы по обязательной продаже поступлений в иностранной валюте, говорится в записке, будет способствовать увеличению золотовалютных резервов, и позволит обеспечить долларизацию, повысит управляемость финансового рынка, станет важным фактором финансовой стабильности и увеличения объемов кредитования. Также эта норма позволит поддерживать стабильный обменный курс гривни к доллару США.