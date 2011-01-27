На межбанке к 12:00 котировки составили 7,9360/7,9390 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9355/7,9420, к 12:00 сузился спрэд 7,9360/7,9390 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2670/74, к 12:00 цены поднялись 0,2674/75. В России курс доллар-рубль снизились, и к 12:00 установился на уровне 29,6950 (-0,0618).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3654/56, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривнЯ открылся следующими индикативными котировками - 10,8350/10,8460, к 12:00 цены ушли вверх 10,8615/10,8715.