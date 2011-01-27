Азаров: Кабмин отреагирует на негативную информацию о себе, если та будет достоверной

Кабинет министров будет реагировать на негативную информацию о своей деятельности, если будет подтверждена ее достоверность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Реакция на каждую негативную информацию у правительства будет, но для этого информация должна быть достоверной», - сказал Н.АЗАРОВ, комментируя появившуюся в СМИ информацию о нехватке лекарственных препаратов для аллергиков. Глава правительства отметил, что при проверке эта информация не подтвердилась.