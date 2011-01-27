Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о начале проведения еще 21-й реформы в разных сферах жизнедеятельности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Давосе во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОУ, которая состоялась в рамках участия В.ЯНУКОВИЧА во Всемирном экономическом форуме.

«Мы сегодня продолжаем наращивать темпы модернизации экономики и разных направлений жизни нашей страны. В целом (реформы) будут начаты, положено начало в 21-м направлении разных видов жизнедеятельности страны», - заявил глава государства.

При этом он признал, что «начало любых реформ всегда болезненно». «Но они направлены на улучшение уровня жизни и подъема экономики», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он объяснил президенту ЕБРР, что в связи с тем, что Украина не реформировалась на протяжении многих лет, вопросы ее модернизации возникли в «плоскости обеспечения безопасности нашей страны».

В.ЯНУКОВИЧ также отметил важность восстановления уровня доверия к Украине среди международных партнеров, в частности, финансово-инвестиционных учреждений.