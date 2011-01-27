«Проминвестбанк» в 2010 году уменьшил убыток в 3,5 раза

"Проминвестбанк" (Киев) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократил убыток в 3,5 раза - до 844,981 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Голос Украины» от 27 января 2011 года.

Активы банка за отчетный период увеличились на 14% и на 1 января 2011 года составили 34,613 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 5% - до 25,712 млрд. грн., обязательства - на 21% - до 30,023 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период оставался на уровне 5,299 млрд. грн., собственный капитал сократился на 15% – до 4,590 млрд. грн.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".