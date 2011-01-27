Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9280-7,9330 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9355/7,9420, к 12:00 сузился спрэд 7,9360/7,9390. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9280/7,9330 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг» , рублевый рынок открылся котировками 0,2670/0,2674, к 12:00 цены поднялись до 0,2674/0,2675. К закрытию цены достигли дневного максимума 0,2677/0,2678. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,6085 (-0,1483).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3654/1,3656, а к 15:00 выросли до 1,3717/1,3719.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8350/10,8460, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8615/10,8715. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8725/10,8855.