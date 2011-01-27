Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза по сравнению с предыдущим годом – до 13,027 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков по сравнению с 2009 годом сократились на 4,3% и составили 136,8 млрд. грн. Расходы банков сократились на 17,4% и составили 149,9 млрд. грн.», – говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходная часть на 82,8% обеспечивается за счет процентных доходов, на 11,2% – за счет комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 41%, отчисления в резервы – 30,8%, общие административные расходы – 19,4%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.