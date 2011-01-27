Тимошенко распределяла автомобили по принципу «электоральной выборочности» - ГПУ

Незаконно закупленные по поручению бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО автомобили «Опель Комбо» распределялись между регионами по принципу «электоральной выборочности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел Александр КАЛИФИЦКИЙ, комментируя сообщение о возбуждении сегодня в отношении экс-премьера нового уголовного дела.

«Ю.ТИМОШЕНКО самостоятельно дала команду, в какие области и в каком количестве распределять автомобили», - сказал А.КАЛИФИЦКИЙ.

По его словам, в частности, Министерство здравоохранения заявляло, что в Винницкую область необходимо предоставить 38 спецавтомобилей, вместо этого, их было выделено 60; Тернопольская область просила 26 автомобилей, а было выделено 45; Ривненская область просила 28 транспортных средств, было предоставлено 44.

В то же время, отметил А.КАЛИФИЦКИЙ, Луганская область просила 53 автомобиля, а ей предоставили 11, Донецкая - при необходимости в 100 автомобилях - получила 3, Харьковская - при необходимости 63 - получила 27.

«Это говорит о принципе электоральной выборочности», - сказал он, отметив, что таким образом Ю.ТИМОШЕНКО незаконно использовала передачу этих автомобилей в своей предвыборной президентской кампании.

Вместе с тем А.КАЛИФИЦКИЙ подчеркнул, что Министерство здравоохранения выступало против закупки этих автомобилей, поскольку они не отвечали требованиям перевозки больных.

Кроме того, во время принятия соответствующего постановления Кабинет министров проигнорировал замечание Министерства юстиции, которое также было против закупки “Опель Комбо”.

Кроме того, А.КАЛИФИЦКИЙ отметил, что уплата предприятием «Укрмедпостач», через которое осуществлялась закупка автомобилей, прежним Кабмином пошлины на сумму 46 млн. грн. была незаконно отсрочена до конца прошлого года и в настоящее время эти деньги еще не перечислены.

Как сообщал УНИАН, Отдел связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины распространил сообщение, что сегодня ГПУ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины о превышении ею власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей «Опель Комбо». Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Установлено, что закупленные 1000 автомобилей «Опель Комбо» не принадлежат ни к одному из зарегистрированных классов автомобилей медицинской помощи, не являются специализированным транспортом и не отнесены к изделиям медицинского назначения.

“Несмотря на тот факт, что стоимость «Опель Комбо» составляет около 15 тыс. долларов США, прежнее правительство покупало их по цене больше чем на 20%. Также предусматривалось доукомплектование автомобилей специальным медицинским оборудованием, хотя фактически оно ограничилось лишь пустыми пластиковыми коробками”, - сообщали в Генпрокуратуре.

“По сути ввезенные автомобили использовались в предвыборной кампании кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО путем размещения на них надписи «Программа правительства Тимошенко» и других агитационных надписей”, - отмечается в сообщении ведомства.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что считает сфабрикованным возбужденное в отношении нее уголовное дело о превышении служебных полномочий во время закупки автомобилей для скорой помощи.

Ранее, 28 декабря 2010 г., Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора государственного предприятия „Укрмедпостач” Николая ПЕТРЕНКО.

Дело возбуждено в рамках расследования по уголовному делу по факту нарушения действующего законодательства служебными лицами Кабинета министров в 2009 году во время закупки 1 тыс. грузопассажирских автомобилей Оpel Combo под видом автомобилей скорой медицинской помощи.

Дело в отношении Н.ПЕТРЕНКО возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, по факту растраты чужого имущества в особо крупном размере на сумму около 500 тыс. грн.