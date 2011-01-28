«Укрэксимбанк» по итогам 2010 года увеличил прибыль на 69%

«Укрэксимбанк» (Киев) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличил прибыль на 69% – до 51,307 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 28 января 2011 года.

Активы банка в отчетном периоде увеличились на 28% и на 1 января 2011 года составили 73,172 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 8%, до 52,094 млрд. грн., обязательства - на 20%, до 55,717 млрд. грн., уставный капитал вырос на 64% до 16,394 млрд. грн., собственный капитал – на 60%, до 17,454 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.