Ставки по автокредитам и ипотеке начнут "таять" с февраля?..

Согласно национальной статистике, можно считать, что кризис закончился. В любом случае, проблемы, которые имели банки в конце 2008 - начале 2009 года ушли в прошлое. За исключением ситуации в рекапитализированных банках «Надра» и «Родовид», которую обещают разрешить в начале февраля, в целом финансовый рынок Украины работает нормально. По данным Нацбанка, банковская система в 2010 году сократила убыток почти втрое по сравнению с предыдущим годом – до немногим более 13 млрд. грн.

Доходы банков по сравнению с 2009 годом сократились на 4,3% и составили 136,8 млрд. грн. Расходы – снизились на 17,4%, до 149,9 млрд. грн. Доходная часть на 82,8% обеспечивается за счет процентных доходов, на 11,2% – комиссионных доходов. Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 41%, отчисления в резервы – 30,8%, общие административные расходы – 19,4%.

(На 1 января 2011 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 176 финучреждений. В состоянии ликвидации находятся 18 банков).

И все же, банки работают пока в большей степени на себя. А вот рынок требует кредитов.

Одним из сдерживающих факторов восстановления кредитования на докризисном уровне являются старые проблемные займы. Необходимость формирования больших резервов под них сковывает ресурсы банков и как результат - при общей большой ликвидности финансового сектора нет дешевых или скорее приемлемых кредитов для потенциальных заемщиков.

Регулятор решил исправить положение дел. Своим постановлением (№593 от 31.12.2010 года) он с 1 февраля т.г. предоставил банкам возможность сократить сумму необходимых резервов, которые они формирует под риски. Согласно старой редакции Положения НБУ о порядке формирования и использования резервов для компенсации возможных потерь по кредитным операциям, все займы, которые пролонгировались, считались проблемными. Сложилась не вполне благоприятная ситуация, при которой финучреждения даже по тем кредитам, которые хорошо обслуживались, формировали мощные резервы. Теперь пролонгированные кредиты, по которым в течение полугода выплата процентов и погашение производятся своевременно, не считаются рисковыми.

Нельзя сказать, что постановление регулятора радикально изменит рынок кредитования, но сумму формируемых резервов коммерческих банков сократит. И это факт. В свою очередь это позволит удешевить стоимость денег. В результате следует ожидать снижения ставок по гривневым кредитам на 0,5-1 п.п. И только по гривневым, так как в отношении валютных кредитов продолжает действовать ограничение, согласно которому банки обязаны формировать резервы в размере 50-100% от всей суммы предоставленных займов, если заемщик физическое или юридическое лицо не имеет официальных гарантированных валютных доходов. А по гривневым кредитам банки формирует резервы всего 2-10% от общей суммы.

В новых условиях автокредиты и ипотека в гривне со ставкой 15-18% для физических лиц не будут диковинкой. Хотя не снимается с повестки дня вопрос залога. У банков "зависла". проблема реализации заложенного имущества. В этой ситуации они вынуждены максимально увеличивать первоначальный взнос. На автомобили - 15-25%, на недвижимость - 30-50%. Фактически они возлагают на заемщика солидарную ответственность и перекладывают часть риска невозврата на него. Есть, правда, и исключение: один из крупных банков согласен предоставлять ипотечный кредит без первоначального взноса, но в этом случае он требует, чтобы заемщик или его поручитель заложили имущество по стоимости вдвое больше, чем сумма кредита. Это тоже неплохая идея, но и у нее есть «обратная сторона»…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)